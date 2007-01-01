Мне надо весь текст словянского мифа Ярило-солнце. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Начинается древний славянский миф с описания, как в стуже и темноте жила Сырая Земля. Мрак окутал ее с головы до пят, а на ее поверхности не было ничего живого, светлого и приятного. Не было заметно на ней ни движенья какого, ни звуков, ни тепла или света. Так и жила бедная Сырая Земля. Такой и увидел ее вечно молодой и прекрасный, теплый и жаркий Ярило. Остальные боги не разделяли желания молодого и пылкого Ярилы принести на Землю свет и тепло. Им до Земли не было дела, но рьяный Ярило сам взглянул на Сырую Землю и пронзил холод и мрак своим светлым, теплым взглядом-стрелой. Увидел Яр спавшую Землю, а в том месте, где его взор пронизал тьму, появилось красное солнышко. И через солнце на Землю полился яркий свет и тепло от Ярилы.Мать Сырая Земля стала пробуждаться ото сна под теплым солнышком, засияла своей юной красой, раскинулась буйством зелени и красок, как невеста на своем брачном ложе. Живоносный свет разлился по всем глубинам Земли, пила она золотые лучи Ярилы, да не могла напиться. На Земле-Матушке появилась жизнь, и нега разлилась по всей ее поверхности, достигая самых глубин. Тут и влюбился Ярило в такую прекрасную Землю. Взмолился бог солнца перед Сырой Землей, чтобы та полюбила его, ответила взаимностью. А за это Ярило обещал раскинуть на ней синие моря, алые цветы, желтые пески и зеленые леса с травами. От Ярилы и родила Земля-Матушка множество живого - несметное количество.И полюбила Земля Ярилу. И на месте жарких божественных поцелуев стали появляться злаки и цветы, темные леса и светлые поляны, голубые реки и синие моря. И чем больше пила Земля поцелуи Яриловы, тем больше из ее недр появлялось животных и птиц, рыб и насекомых. Все они ожили и стали петь хвалебные песни отцу-Яриле и матери-Земле. А Ярило все не унимался, предлагая Земле полюбить его пуще прежнего. И полюбила Сырая Земля, и родила от бога солнца самое любимое свое детище - человека. Как только человек появился на Земле, так и ударил Ярило его своими стрелами-молниями в самое темечко. Так и зародилась в человеке мудрость, разум. На этом и заканчивается миф о любви между Ярилой и Землей-Матушкой.Подобные мифы - это истории о зарождении жизни на земле. Также существуют несколько подобных мифов о том, как каждый год на землю Ярило опускает свои яркие лучи. Под ними оживает Земля от своего зимнего сна-смерти, вновь рождая все новую жизнь. и так повторяется из года в год, а неутомимый молодой Ярило продолжает делать детишек земных.