Расстояние от сухуми и сочи равно 125км. Какое расстояние между этими городами на к??рте, масштаб которой 1:5000000?

Математика

Расстояние от сухуми и сочи равно 125км. Какое расстояние между этими городами на к??рте, масштаб которой 1:5000000?

Автор: Гость