Расстояние от сухуми и сочи равно 125км. Какое расстояние между этими городами на к??рте, масштаб которой 1:5000000?
Математика
Расстояние от сухуми и сочи равно 125км. Какое расстояние между этими городами на к??рте, масштаб которой 1:5000000?
Ответ(ы):
Гость:
0.000025 рас.на карте
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу.,когда между ним?? было 200км. Через 2ч расстояние между ними сократилось до 80 км....
Математика
В шахматном турнире участвовали 7 человек.Каждый с каждым сыграл по одной партии.Сколько всего партий они сыграли?
Математика
На первом станке рабочий сделал 36 деталей,а на втором 54 детали.Все детали разложили в коробки по 5 деталей.Сколько потребовалось коробок?
Русский язык