Выполните действие : 7 одна третья - пять седьмых .ДАМ 50 БАЛЛОВ!
Математика
Выполните действие : 7 одна третья - пять седьмых .ДАМ 50 БАЛЛОВ!
Ответ(ы):
Гость:
7 7/21 - 15/21= 6 28/21 - 15/21= 6 13/21 (шесть целых тринадцать двадцать первых)
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