С одного участка собрали 23 ц клубники, а с другого-в 3 раза больше. Сколько центнеров клубники собрали со второго участка ?
Математика
С одного участка собрали 23 ц клубники, а с другого-в 3 раза больше. Сколько центнеров клубники собрали со второго участка ?
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