С одного участка собрали 23 ц клубники, а с другого-в 3 раза больше. Сколько центнеров клубники собрали со второго участка ?

Математика

С одного участка собрали 23 ц клубники, а с другого-в 3 раза больше. Сколько центнеров клубники собрали со второго участка ?

Автор: Гость