Что общего у вводных слов и обращением?подготовь устно связное высказывание на эту тему.
Русский язык
Что общего у вводных слов и обращением?подготовь устно связное высказывание на эту тему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба понятия выделяются запятыми и носят дополнительную смысловую нагрузку в предложении
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