Решит систем управлений(задание 21)
Алгебра
Решит систем управлений(задание 21)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем y из 1 уравнения: y=2x+8; подставляем во 2 и его умножаем на 6: 3(x-1)+2(2x+8)=6; 3x-3+4x+16=6; 7x=-7; x=-1; y=-2+8=6; Ответ: x=-1; y=6
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