Точка A расположена на прямой между точками B и C. Длина отрезка CB на 3 см больше длины отрезка AC.

Математика
Точка A расположена на прямой между точками B и C. Длина отрезка CB на 3 см больше длины отрезка AC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тебе нужна длина отрезка ,то вот.Просто напиши в след.раз что тебе нужно найти. Отрезок: В______А______С АС=х см  ВС=х+3 см Судя по отрезку и условию ВА=3см ответ: 3 см
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