Помогите Пожалуйста!!!!! Два автомобиля , расстояние между которыми 612 км,движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 83км/ч,в второй-97км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика
Помогите Пожалуйста!!!!! Два автомобиля , расстояние между которыми 612 км,движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 83км/ч,в второй-97км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
83•3=249- проехала 1 машина за 3 часа 97•3=291- проехала 2 машина за 3 часа 291-249=42км- будет между ними
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