Помогите Пожалуйста!!!!! Два автомобиля , расстояние между которыми 612 км,движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 83км/ч,в второй-97км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Помогите Пожалуйста!!!!! Два автомобиля , расстояние между которыми 612 км,движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 83км/ч,в второй-97км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость