Дайте харектеристику рижима действие рсчс

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Существуют три режима функционирования РСЧС: режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или акваториях. ...Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются: ...Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: Режимы функционирования РСЧС