Дайте харектеристику рижима действие рсчс
Обществознание
Дайте харектеристику рижима действие рсчс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют три режима функционирования РСЧС: режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или акваториях. ...Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются: ...Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: Режимы функционирования РСЧС
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Легковая автомашина массой 1350 кг увеличила скорость на прямолинейном отрезке дороги. Модуль ускорения равен 1,6 мс2, и действующая на машину сила...
Русский язык
Все имена и клички животных пишутся..... 1. с прописной буквы 2. со строчной буквы 3. ??огут писаться и с той, и с другой буквы
Русский язык
Английский язык