Дайте харектеристику рижима действие рсчс

Обществознание
Дайте харектеристику рижима действие рсчс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют три режима функционирования РСЧС: режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях или акваториях. ...Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются: ...Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: Режимы функционирования РСЧС
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Фонетический разбор слова МЧС АТС медсестра
Ответить
Физика
Легковая автомашина массой 1350 кг увеличила скорость на прямолинейном отрезке дороги. Модуль ускорения равен 1,6 мс2, и действующая на машину сила...
Ответить
Русский язык
Все имена и клички животных пишутся..... 1. с прописной буквы 2. со строчной буквы 3. ??огут писаться и с той, и с другой буквы
Ответить
Русский язык
Сочинение-описание по картине Т.Яблонская"Утро"
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста немогу сделать
Ответить