Помогите пожалуйста немогу сделать
Английский язык
Помогите пожалуйста немогу сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написать на английском? Или я обЪясню что: эти люди умеют или не умеют делать.Где минус пишиОрицательная форма
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