Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤

Русский язык
Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 предложение повествовательное невоскл главные члены предложения я увидел односоставное распространенное  
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