Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤
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Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложение повествовательное невоскл главные члены предложения я увидел односоставное распространенное
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