Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤

Русский язык

Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤

Автор: Гость