Словосочетание удачный выбор нельзя
Русский язык
Словосочетание удачный выбор нельзя
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Ответ: Б) Честное слово (слово чести)
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