Словосочетание удачный выбор нельзя

Русский язык
Словосочетание удачный выбор нельзя
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Гость:
Ответ: Б) Честное слово (слово чести)
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