Помогите пожалуйста с 513 упр

Математика
Помогите пожалуйста с 513 упр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x=-17,56   х равно 17,56 потому что обе стороны в минусе 
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