Подземные богадства нашей планеты небезграничны !Что может помочь сохранить их?????омогите пожалуйста
Окружающий мир
Подземные богадства нашей планеты небезграничны !Что может помочь сохранить их?????омогите пожалуйста
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Гость:
Меньше добывать их использовать для более нужного
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