Срочно как был осуществлен выход италии из фашистского блока в годы второй мировой войны
История
Срочно как был осуществлен выход италии из фашистского блока в годы второй мировой войны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того, как главная битва под Москвой была побеждена, остальные страны стали на свою защиту. Можно сказать, что они отбились сами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Синтаксический разбор предложения :Вместо голых утесов, я увидел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Пожалуйста, быстро ❤
Английский язык
Математика
Английский язык