Срочно как был осуществлен выход италии из фашистского блока в годы второй мировой войны

История
Срочно как был осуществлен выход италии из фашистского блока в годы второй мировой войны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того, как главная битва под Москвой была побеждена, остальные страны стали на свою защиту. Можно сказать, что они отбились сами.
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