Легковая автомашина массой 1350 кг увеличила скорость на прямолинейном отрезке дороги. Модуль ускорения равен 1,6 мс2, и действующая на машину сила тяги равна 340 Н.

Физика

Легковая автомашина массой 1350 кг увеличила скорость на прямолинейном отрезке дороги. Модуль ускорения равен 1,6 мс2, и действующая на машину сила тяги равна 340 Н.

Автор: Гость