Легковая автомашина массой 1350 кг увеличила скорость на прямолинейном отрезке дороги. Модуль ускорения равен 1,6 мс2, и действующая на машину сила тяги равна 340 Н.

Физика
Легковая автомашина массой 1350 кг увеличила скорость на прямолинейном отрезке дороги. Модуль ускорения равен 1,6 мс2, и действующая на машину сила тяги равна 340 Н.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fт= 1350*1,6+340=2500 Н
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