Сочинение-описание по картине Т.Яблонская"Утро"

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Здравствуйте, меня зовут Гуляс Карина. Учусь в школе в 6 классе. Сегодня 10 ноября мы на уроке русского языка писали сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». Мое сочинение было оценено как одно из лучших, и я хочу поделиться им с вами.Перед нами картина Т.Н. Яблонской «Утро». На ней художница изобразила утро девочки. Комната наполнена ярким солнечным светом. Лучи утреннего солнца освещают юную героиню картины, и все, что окружает ее в этой комнате. На переднем плане изображен круглый стол, а на нем готов завтрак: хлеб в тарелке, масло, кувшин с молоком. В центре картины мы видим девочку, делающую зарядку, а потом она пойдет в школу, потому что на заднем плане картины стоит стул, а на нем школьная форма и пионерский галстук. Позади девочки еще незаправленная после сна постель, с пуховым одеялом и подушкой. На бледно-желтой стене висит декоративная тарелка с росписью гжель-птицы. Между окнами старинного типа висит кашпо. Веточки и листочки цветов переплелись и образуют красивую зеленую арку. Двери на балкон открыты. И с улицы комната наполняется звуками, красками и настроением утреннего города. Картина светлая, радостная. Мне она понравилась. От того, как начнется твое утро, так и пройдет весь день. Глядя на картину «Утро» у девочки будет все хорошо.