Фонетический разбор слова МЧС АТС медсестра
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Фонетический разбор слова МЧС АТС медсестра
Ответ(ы) на вопрос:
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слогов—3 (ме-дсе-стра), букв—9, звуков—8: м → [м'] : согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий е → [и] : гласный д → [ц:] : согласный, непарный глухой, непарный твёрдый с → — е → [ы] : гласный с → [с] : согласный, парный глухой, парный твёрдый т → [т] : согласный, парный глухой, парный твёрдый р → [р] : согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а → [а] : гласный
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