Фонетический разбор слова МЧС АТС медсестра

Гость: Гость:

слогов—3 (ме-дсе-стра), букв—9, звуков—8: м → [м'] : согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий е → [и] : гласный д → [ц:] : согласный, непарный глухой, непарный твёрдый с → — е → [ы] : гласный с → [с] : согласный, парный глухой, парный твёрдый т → [т] : согласный, парный глухой, парный твёрдый р → [р] : согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а → [а] : гласный