Морфологический разбор слова всеми

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Морфологический разбор слова всеми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всеми- местоимение т. к. 1) указывает на предмет отвечает на вопрос какими? 2) н. Ф. - весь; Пост. : определ.; Непост.: мн. Ч.; 3) всеми- определение
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