ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА Фамусова из (горе от ума)

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ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА Фамусова из (горе от ума)
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Автор: Гость
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Гость:
Натура Фамусова ярче проявляется в интонациях в тех оттенках, которые приобретает его речь в зависимости от того, с кем он говорит.Начальнически высокомерный с мелким чиновником Молчалиным, к которому он всё время обращается на «ты», Фамусов держится с Чацким, как с - человеком своего круга. Льстиво, заискивающе говорит Фамусов с влиятельным Скалозубом: «Сергей Сергеич, дорогой!», «Прошу покорно», «позвольте», «помилуйте»; прибавляет в разговоре с ним к словам частицу - с: «к нам сюда-с», «вот-с, Чацкого, мне друга, Андрея Ильича покойного сынок» и т. п.Со слугами он груб, кричит на них: «Ослы! сто раз вам повторять?»Образ Фамусова-отца ярко раскрывается в его обращении с Софьей. Он и журит её', и ласкает, и упрекает, и заботится о ней. Он и обращается к ней по-разному: Софья, Софьюшка, Софья Павловна, мой друг, дочка, сударыня.

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