5класс задача-моторная лодка шла по течению реки со скоростью 16 км/ч,а против течения -- со скоростью 14км/ч.Найдите скорость течения реки.
Математика
5класс задача-моторная лодка шла по течению реки со скоростью 16 км/ч,а против течения -- со скоростью 14км/ч.Найдите скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость течения реки 1 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите Пожалуйста!!!!! Два автомобиля , расстояние между которыми 612 км,движутся в противоположных направлениях, один со скоростью 83км/ч,в вт...
Математика
Математика
В мешке было 13кг зерна в него добавили еще 17кг получившееся зерно рассыпали по 6 кг в каждый сколько ящиков получилось срочно нужно помогите