5класс задача-моторная лодка шла по течению реки со скоростью 16 км/ч,а против течения -- со скоростью 14км/ч.Найдите скорость течения реки.

Математика

5класс задача-моторная лодка шла по течению реки со скоростью 16 км/ч,а против течения -- со скоростью 14км/ч.Найдите скорость течения реки.

Автор: Гость