Определите, в каких случаях при переводе на английский язык перед существительны??и следовало бы поставить неопределённый артикль..

Английский язык
Определите, в каких случаях при переводе на английский язык перед существительны??и следовало бы поставить неопределённый артикль..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a; 2. the; 3. the; 4. a; 5. the, the; 6. a, a; 7. a; 8. the, the; 9. the; 10. a, a.
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