Определите, в каких случаях при переводе на английский язык перед существительны??и следовало бы поставить неопределённый артикль..

Английский язык

Определите, в каких случаях при переводе на английский язык перед существительны??и следовало бы поставить неопределённый артикль..

Автор: Гость