Почему сказка называется общее счастье

Гость: Гость:

Наверно, потому что счастье у всей семьи(например кот, или выйгрыш 1000000$) или к примеру три девочки мечтали о собственной комнаты, но она одна, то есть они делят своё счастье- оно ОБЩЕЕ как то так. надеюсь всё верно) ну я эту сказку не читала, а выразила своё мнение, чисто теаретически