Как матрос лонгрен начал мастерить игрушки

Литература
Как матрос лонгрен начал мастерить игрушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От безденежья, жена умерла, остался с дочерью
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