С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85 км/ч.Через какое вреия расстояние между ними будет равно 540км
Математика
С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85 км/ч.Через какое вреия расстояние между ними будет равно 540км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50+85=135(км./ч.)-скорость 2-ух поездов. 2)540:135=через 4(ч.)-расстояние между ними будет 540 километров. ЧЕРЕЗ писать над = Ответ:через 4 часа расстояние между ними будет-540 километров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Источник тока с ЭДС 120 В и внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут на внешнее сопр??тивление 58 Ом. Полезная мощность источника тока равна
Математика
50БАЛЛОВ!! РЕШИТЬ ПОД ЦИФРОЙ 9!!! ВЫЧИСЛИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ !! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТА ПОМОГИТЕ :*))
Математика
Женя и Лена в гостях у бабушки ежедневно ели по 2 или 3 стаканчика мороженого. Всего Женя съела 25, а Лена 19 стаканчиков. Сколько дней они гостили...
Биология