С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85 км/ч.Через какое вреия расстояние между ними будет равно 540км

Математика

С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85 км/ч.Через какое вреия расстояние между ними будет равно 540км

Автор: Гость