С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85 км/ч.Через какое вреия расстояние между ними будет равно 540км

Математика
С одной и той же станции в одно и то же время вышли в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного поезда 50 км/ч а скорость другого 85 км/ч.Через какое вреия расстояние между ними будет равно 540км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50+85=135(км./ч.)-скорость 2-ух поездов. 2)540:135=через 4(ч.)-расстояние между ними будет 540 километров. ЧЕРЕЗ писать над = Ответ:через 4 часа расстояние между ними будет-540 километров.
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