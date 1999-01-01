С первого участка собрали 120,5 кг капусты, что в 2 раза больше, чем собрали со второг?? участка. Сколько всего собрали капусты?

Математика

С первого участка собрали 120,5 кг капусты, что в 2 раза больше, чем собрали со второг?? участка. Сколько всего собрали капусты?

Автор: Гость