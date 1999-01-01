С первого участка собрали 120,5 кг капусты, что в 2 раза больше, чем собрали со второг?? участка. Сколько всего собрали капусты?

Математика
С первого участка собрали 120,5 кг капусты, что в 2 раза больше, чем собрали со второг?? участка. Сколько всего собрали капусты?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120.5+ 120.52=120.5+60.25=180.75
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