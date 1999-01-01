9. Вставьте пропущенное слово. _____________________________ - это способность волокон поглощать из окружающей среды и отдавать в нее водяные пары. 10. Что относится к материалам лоскутной пластики? а) бисер; б) стеклярус; ...

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9. Вставьте пропущенное слово. _____________________________ - это способность волокон поглощать из окружающей среды и отдавать в нее водяные пары. 10. Что относится к материалам лоскутной пластики? а) бисер; б) стеклярус; в) пуговицы; г) ленты. 11. Выберите правильный ответ. Вид орнамента, состоящий из прямых и перекрещивающихся линий, полос, зигзагов, кругов т.п., это: а) геометрический орнамент; б) растительный орнамент; в) животный орнамент; г) шрифтовой орнамент. 13. Какое минимальное число нитей в раппорте саржевого переплетения? а) одна; б) две; в) три; г) четыре. 14. От чего зависит длина стежка в машинной строчке? 1)______________________________________________________________ 2)______________________________________________________________ 15. Если машинная строчка петляет снизу, необходимо: а) ослабить натяжение верхней нити; б) ослабить натяжение нижней нити; в) ослабить натяжение верхней и нижней нитей; г) усилить натяжение верхней нити. 16. От чего зависит количество ткани, необходимое для изготовления юбки? Ответ: 1)_______________________________________________ 2)________________________________________

Автор: Гость