С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй на 17 меньше с третей в 2 раза больше ск??лько килограмов я блок собрали с третей яблони

Математика

С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй на 17 меньше с третей в 2 раза больше ск??лько килограмов я блок собрали с третей яблони

Автор: Гость