С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй на 17 меньше с третей в 2 раза больше ск??лько килограмов я блок собрали с третей яблони
Математика
С первой яблони собрали 36 кг яблок со второй на 17 меньше с третей в 2 раза больше ск??лько килограмов я блок собрали с третей яблони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36-17)×2=38(кг) с третьей яблони
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