С помощью интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк сочинс??ий .что интересного можно там увидеть ? что сотрудники парка делают для охраны природы черноморского побережья?
Окружающий мир
С помощью интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк сочинс??ий .что интересного можно там увидеть ? что сотрудники парка делают для охраны природы черноморского побережья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.по территории парка протекает 40 реек и ручьев, есть каньоны, 103 водопада, около 200 першер. оборудованные площадки для пикников
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