С помощью книги"Зелёные страницы" приведите примеры других видов животных. Запишите не менее трёх названий
Окружающий мир
С помощью книги"Зелёные страницы" приведите примеры других видов животных. Запишите не менее трёх названий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шиншила лемур черепаха
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Окружающий мир
С помощью книги"Зелёные страницы" приведите примеры других видов животных. Запишите не менее трёх названий
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