С помощью рычага длиной 150 см подняли груз массы 120 кг на высоту 4 см. какую работу с??вершили при этом, если кпд устройства 96%? с решением пожалуйста
Физика
С помощью рычага длиной 150 см подняли груз массы 120 кг на высоту 4 см. какую работу с??вершили при этом, если кпд устройства 96%? с решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K = 0,96 k = A(полезная)/A(затраченная). A(затраченная) - ? A(полезная) = m*g*H = 120 кг*9,8м/c^2*0,04м; A(затраченная) = A(полезная)/k = 120*9,8*0,04/0,96 Дж = 49 Дж
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