С помощью рычага длиной 150 см подняли груз массы 120 кг на высоту 4 см. какую работу с??вершили при этом, если кпд устройства 96%? с решением пожалуйста

Физика

С помощью рычага длиной 150 см подняли груз массы 120 кг на высоту 4 см. какую работу с??вершили при этом, если кпд устройства 96%? с решением пожалуйста

Автор: Гость