С помощью учебника сформулируй определение. Народное ополчение-это _______________________________________________________________________________________________.
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С помощью учебника сформулируй определение. Народное ополчение-это _______________________________________________________________________________________________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народное ополчение — вооружённые силы ряда государств, в основном исторических — древнегреческих, древнеиталийских полисов и средневековых русских княжеств.
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