С трёх апельсиновых деревьев за сезон собрали 375 кг плодов. Причём с первого дерев?? собрали на 16 кг меньше, чем со второго, а со второго - на 7 кг меньше, чем с третьего. Определите массу плодов, собранных с каждого дерева....

Математика
С трёх апельсиновых деревьев за сезон собрали 375 кг плодов. Причём с первого дерев?? собрали на 16 кг меньше, чем со второго, а со второго - на 7 кг меньше, чем с третьего. Определите массу плодов, собранных с каждого дерева. Плиз Арифметическим и алгебраическим
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - собрали с первого х+16 - со второго (х+16)+7=х+23 - с третьего х+х+16+х+23=375 3х=375-23-16 3х=336 х=336:3 х=112 (кг) с первого х+16=112+16=128 (кг) со второго х+23=112+23=135 (кг) с третьего Ответ: с первого дерева собрали 112 кг плодов, со второго - 128 кг, с третьего - 135 кг Проверка 112+128+135=375 375=375 375-16-(16+7)=375-16-23=336 (кг) если бы со всех деревьев собрали поровну 336:3=112 (кг) с первого 112+16=128 (кг) со второго 128+7=135 (кг) с третьего Ответ: 112 кг, 128 кг, 135 кг
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