Срочно!!!!! Какой отдел черепа развит больше? Почему?
Биология
Срочно!!!!! Какой отдел черепа развит больше? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скелете головы человека мозговой отдел черепа преобладает над лицевым. Лицевой череп новорожденного по сравнению с мозговым развит меньше, чем у взрослого.
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