Какой вид предложения, найти ГО Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время.
Русский язык
Какой вид предложения, найти ГО Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение сложное, бессоюзное, повествовательное; состоит из двух частей, 1-я- Прощай- это односоставное определенно-личное предложение; 2-я часть- расстаться настало нам время Предложение осложненно обращением (мой товарищ, мой верный слуга),
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