Какой вид предложения, найти ГО Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время.

Гость: Гость:

Предложение сложное, бессоюзное, повествовательное; состоит из двух частей, 1-я- Прощай- это односоставное определенно-личное предложение; 2-я часть- расстаться настало нам время Предложение осложненно обращением (мой товарищ, мой верный слуга),