Какой вид предложения, найти ГО Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время.

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Какой вид предложения, найти ГО Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение сложное, бессоюзное, повествовательное;  состоит из двух частей, 1-я- Прощай- это односоставное определенно-личное предложение;  2-я часть-  расстаться настало нам время Предложение осложненно обращением (мой товарищ, мой верный слуга),  
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