Номер 3 срочно надо

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Погружение шара 20 см ("считать, что шар погрузился в лед полностью", текст задачи) Дано V=4πR³/3 R=0.1 м p1=7800 кг/м³ c=450 Дж/кгград t1=500 C t2=0 C L=3.3*10^5 Дж/кг p2=900 кг/м³ Q1=Q2 БЕз потерь Q1-остывание шара до 0 градусов Q1=m1c1*500 m1=Vp1 V=4*3.14*0.001/3=0.0042 м³ m=0.0042*7800=32,65 кг Q1=32,65*450*500=7 347 483 Дж Q2=m2L m2=7347483/330000=22.27 кг найдем объем растаявшего льда V=m2/p2 V=22.27/900=0.0247 м³ Зная площадь большого круга шара S=πR²=3.14*0.01=0.0314 м² найдем высоту цилиндра h=0.0247/0.0314=0.787 м=78,7 см