Y=-x-2 построить график квадратной функции
Алгебра
Y=-x-2 построить график квадратной функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Или неправильная запись. или функция линейная.графиком является прямая пусть х=0 тогда у= -2 А(0: -2) х=2 у=0 В(2; 0) Получили 2 точки принадлежащие графику функции. нанеси точки и проведи прямую . Усе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Одно телопроходитза время10с путь равный 20 мдругоетелоза 4 спуть равный16 м какое т??ло движется с большей скоростью
Математика