Y=-x-2 построить график квадратной функции

Алгебра
Y=-x-2 построить график квадратной функции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Или неправильная запись. или функция линейная.графиком является прямая пусть х=0      тогда у= -2  А(0: -2)           х=2                у=0    В(2; 0)  Получили 2 точки принадлежащие графику функции. нанеси точки и проведи прямую . Усе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что больше 0.4 і 1/3
Ответить
Физика
Одно телопроходитза время10с путь равный 20 мдругоетелоза 4 спуть равный16 м какое т??ло движется с большей скоростью
Ответить
История
Kakoy vklad vnesli egipteni v mirovuyu kulturu
Ответить
Математика
Какое число в крадрате даёт 1.21
Ответить
Алгебра
Заданы двузначное число. Число его десятков на 4 больше числа его единиц.Если это число разделить на сумму его цифр,то в частном получится 7 и оста...
Ответить