Y=-x-2 построить график квадратной функции

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Или неправильная запись. или функция линейная.графиком является прямая пусть х=0 тогда у= -2 А(0: -2) х=2 у=0 В(2; 0) Получили 2 точки принадлежащие графику функции. нанеси точки и проведи прямую . Усе!