Kakoy vklad vnesli egipteni v mirovuyu kulturu

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Kakoy vklad vnesli egipteni v mirovuyu kulturu
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамиды, Анубис - для себя. В мировой вклад - земледелие, наверно
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