Какое число в крадрате даёт 1.21
Математика
Какое число в крадрате даёт 1.21
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Гость:
(1,1)^2 ....................
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