Воображаемая окружность на поверхности земли, которая расположена посередине ме??ду Северным и Южном полосами и делит Землю на Северное Южное полушарие.

География

Воображаемая окружность на поверхности земли, которая расположена посередине ме??ду Северным и Южном полосами и делит Землю на Северное Южное полушарие.

Автор: Гость