Воображаемая окружность на поверхности земли, которая расположена посередине ме??ду Северным и Южном полосами и делит Землю на Северное Южное полушарие.
География
Воображаемая окружность на поверхности земли, которая расположена посередине ме??ду Северным и Южном полосами и делит Землю на Северное Южное полушарие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Екватор ))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Бухгалтерия. ООО «Вектор» закупило запасные части для автомобилей на сумму 118 000 р??б., в том числе НДС — 18 %. Также компания оплатила счет тран...