Воображаемая окружность на поверхности земли, которая расположена посередине ме??ду Северным и Южном полосами и делит Землю на Северное Южное полушарие.

География
Воображаемая окружность на поверхности земли, которая расположена посередине ме??ду Северным и Южном полосами и делит Землю на Северное Южное полушарие.
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Екватор ))))))))))))))))
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