Бухгалтерия. ООО «Вектор» закупило запасные части для автомобилей на сумму 118 000 р??б., в том числе НДС — 18 %. Также компания оплатила счет транспортной компании за доставку запасных частей. Стоимость доставки составила 11 8...

Экономика

Бухгалтерия. ООО «Вектор» закупило запасные части для автомобилей на сумму 118 000 р??б., в том числе НДС — 18 %. Также компания оплатила счет транспортной компании за доставку запасных частей. Стоимость доставки составила 11 800 руб., в том числе НДС — 18 %. В организации учет материалов ведется по фактической себестоимости. В бухгалтерском учете сделаны записи, приведённые на изображении. Проверьте верно ли бухгалтер оприходовал данные материалы в бухгалтерском учете, а также определите фактическую себестоимость материалов.

Автор: Гость