Бухгалтерия. ООО «Вектор» закупило запасные части для автомобилей на сумму 118 000 р??б., в том числе НДС — 18 %. Также компания оплатила счет транспортной компании за доставку запасных частей. Стоимость доставки составила 11 8...
Экономика
Бухгалтерия. ООО «Вектор» закупило запасные части для автомобилей на сумму 118 000 р??б., в том числе НДС — 18 %. Также компания оплатила счет транспортной компании за доставку запасных частей. Стоимость доставки составила 11 800 руб., в том числе НДС — 18 %. В организации учет материалов ведется по фактической себестоимости. В бухгалтерском учете сделаны записи, приведённые на изображении. Проверьте верно ли бухгалтер оприходовал данные материалы в бухгалтерском учете, а также определите фактическую себестоимость материалов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д60 К51(50)-118000 оплата зап. частей Д10.5 "зап.части" К60 - 96760 стоимость зап. частей без учета НДС Д19 К60-21240 учтен НДС Д60 К51(50)-11800 оплачена доставка Д10"ТЗР" К60-9676 учтены расходы по доставке без учета НДС Д19 К60 -2124 учтен НДС Правильно включать в фактическую стоимость и НДС, и доставку в том числе, но практически все бухгалтеры списывают доставку в расходы на 26 сч.
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