Здраствуйте. Помогите пожалуйста решить задание по математике зад 6. СПАСИБО
Математика
Здраствуйте. Помогите пожалуйста решить задание по математике зад 6. СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15=х+2 15-2=х х=13 .......
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