Из-за чего Германн был наказан? Пиковая дама

Гость: Гость:

Германн поплатился за любовь к деньгам.,за его погоню за призрачным счастьем-тайной о картах.Он задурил Лизе мозги для достижения цели, Его преследовали мысли о вине за смерть старой графини.Он стал сумасшедшим.А это показывает,что и весь мир вокруг него тоже безумен.Он жил в такое время.