Из-за чего Германн был наказан? Пиковая дама

Литература
Из-за чего Германн был наказан? Пиковая дама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германн  поплатился за любовь к деньгам.,за его погоню за призрачным счастьем-тайной о картах.Он задурил Лизе мозги для достижения цели, Его преследовали мысли  о вине за смерть старой графини.Он стал сумасшедшим.А это показывает,что и весь мир вокруг него тоже безумен.Он жил в такое время.
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