Номер 399 помогите плиз

Гость: Гость:

Будем считать ,что бутылка стоит 30 рублей,а пустая - 1 рубль. Значит,на покупку 12 бутылок потратили -12*30=360 рублей,а на сданные 8 бутылок получили- 8*1=8 рублей. Значит пришлось доплатить 360-8=352 рубля.