Монета это алюмини или метал
Физика
Монета это алюмини или метал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алюминий тоже метал, монета сплав металлов
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