Мальчику купили 2 ручки по цене20рублей сколько сдачи дали ему с 50 рублей.ответ зна??м. помогите правильно составить краткую запись.

Математика

Мальчику купили 2 ручки по цене20рублей сколько сдачи дали ему с 50 рублей.ответ зна??м. помогите правильно составить краткую запись.

Автор: Гость