Мальчику купили 2 ручки по цене20рублей сколько сдачи дали ему с 50 рублей.ответ зна??м. помогите правильно составить краткую запись.
Математика
Мальчику купили 2 ручки по цене20рублей сколько сдачи дали ему с 50 рублей.ответ зна??м. помогите правильно составить краткую запись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*20=40(руб) - стоимость 2 ручек. 50-40=10(руб) - сдача ((было 50, потратили 40)) ответ: 10 рублей
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