Сочинение Гамлет или Фауст с планом

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Уильям Шекспир написал трагедию "Гамлет" много столетий назад, но даже сейчас в ней остается множество вопросов без ответа, над которыми задумывается каждый человек. Главный герой трагедии является человеком своего времени, поэтому многие из нас его просто не понимают и его поступки кажутся нам глупыми. Но одновременно Гамлет вне времени, из-за того, что он размышляет над проблемами, которые являются вечными. Даже спустя столько времени, проблемы, которые решал главный герой, актуальны и сейчас. А именно борьба между злом и добром. Проблема, которая не решиться еще спустя множество веков. Человек все время выбирает между добром и злом, кто-то умудряется уравновесить их, кто-то от одного возвращается к другому, так как не может осознать, что есть добро, а что есть зло. Гамлет же был уверен, что уничтожить зло, можно только злом. После смерти отца, Гамлету приходится столкнуться с жестокой реальностью. Он взрослеет, перестает верить в такие человеческие чувства, как дружба, любовь, доброта, он становится более жестоким, ведь его целью является месть. Он желает отомстить за смерть отца и для этого ему нужно сорвать с окружающих маски и понять кто же друг, а кто враг. На этом пути он узнает о предательстве друзей, считает предательницей мать. Кажется, что он начинает ненавидеть этот мир. Он все время сомневался. Он не знал, как быть, принять ли этот мир или же попытаться его изменить. Сначала, не смотря на желание мести, он был скорее наблюдателем, в нем была гуманность и вера в то, что не все люди лгут, но потом, увидев в своем окружении людей, постоянно лгущих ему, все меняется и он переходит к действиям. У него остался только один настоящий друг - Гораций. Только он был искренним с Гамлетом и не желал ему зла. Перед Гамлетом открывается то, что не видят окружающие - люди сами себя разрушают, они забывают, что такое честь, мораль, добро, они умеют только лгать всем и вся. Жизнь начинает терять свою ценность, именно это и скрыто в общеизвестном монологе Гамлета: "Быть или не быть". На протяжении пьесы Гамлет становится мудрее, он познает жизнь и ее законы. В конце главный герой умирает, на первый взгляд бы казалось из-за своей глупости, но на самом деле скорее из-за своей мудрости. Он берет на себя ответственность за зло, совершенное людьми. Гамлет ощущал себя очень одиноким, ведь никто не видел мир таким, каким видел его он. Главного героя никто не мог бы понять, поэтому он идет в бой и умирает. Гамлет пришел к выводу, что нет более подлого создания, чем человек. Но даже так остается вера в человека, в его возможность творить добро, а не зло.