В чем вы видите исторические значение восстания декабристов?

История
В чем вы видите исторические значение восстания декабристов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это была одна из первых попыток дворян изменить систему правления в России. Показать, то что пора отказываться от старых пережитков и устоев, которые серьезно тормозили Россию в модернизации, одним из таких серьезных пережитков, с которым боролись декабристы, было крепостное право. Восстание декабристов показало также наличие глубоких социальных противоречий в стране, так как программа декабристов была построена на буржуазно-капиталистических отношениях и как они пытаются ликвидировать противоречия между производительными силами построенными на капиталистической основе и старыми производственными силами. В основе данного движения проявились основные традиции патриотизма и бескорыстного служения своей родине.
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