Ребят кто знает диктант.в 1951 году в Михайловском рядом с основным домом

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1951 году в Михайловском рядом с основным домом восстанавливали сожженный фашистами домик, в котором когда-то была кухня. Закончив работу, строители увидели, как на крыльцо влетела ласточка, покружилась и стала лепить гнездо на низеньком косяке входной двери. В отстроенном доме открылся музей, стали приходить люди, чтобы поклониться земле, которую так горячо любил Пушкин. Сначала никто не замечал птички и ее гнезда. Заметили лишь тогда, когда появились птенцы, не прекращавшие пищать в течение дня. Многие посетители думали, что гнездо и ласточка не настоящие, а музейный экспонат. Они пытались потрогать их пальцем. Какой-то заботливый человек, защищая птичек, повесил объявление: "Граждане, входите осторожнее. Здесь живут ласточки, которых любил Пушкин" С тех пор экскурсанты не трогали птичек.