Ребят кто знает диктант.в 1951 году в Михайловском рядом с основным домом

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Ребят кто знает диктант.в 1951 году в Михайловском рядом с основным домом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1951 году в Михайловском рядом с основным домом восстанавливали сожженный фашистами домик, в котором когда-то была кухня.  Закончив работу, строители увидели, как на крыльцо влетела ласточка, покружилась и стала лепить гнездо на низеньком косяке входной двери.  В отстроенном доме открылся музей, стали приходить люди, чтобы поклониться земле, которую так горячо любил Пушкин.  Сначала никто не замечал птички и ее гнезда. Заметили лишь тогда, когда появились птенцы, не прекращавшие пищать в течение дня.  Многие посетители думали, что гнездо и ласточка не настоящие, а музейный экспонат. Они пытались потрогать их пальцем.  Какой-то заботливый человек, защищая птичек, повесил объявление: "Граждане, входите осторожнее. Здесь живут ласточки, которых любил Пушкин"  С тех пор экскурсанты не трогали птичек.
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