Как описать человека, который все время разговаривает

Обществознание
Как описать человека, который все время разговаривает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болтун общительный разговорчивый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Словосочетание в варианте а)из-под стола,б)фильм закончился ,с)быстро писать,д) появились подснежники,е)перед картиной
Ответить
Русский язык
Народ помогите срочно надо
Ответить
Русский язык
Выпишите из текста слова, относящиеся к лексике активного употребления и к лексике пассивного употребления. -Воротился старик ко старухе. -Что...
Ответить
Физика
Монета это алюмини или метал
Ответить
Русский язык
Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. Вечером он вернулся на поляну. Под каждый гриб он спрятал конфету или...
Ответить